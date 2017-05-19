آثار الهجوم الإرهابي على قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبي ومقتل وإصابة العشرات ، ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي والرسمي الليبي .

فقد أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، أن ردها على مقتل جنودها من اللواء 12، إثر الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية، سيكون «قاسيًا وقويًا».

ونشر مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بيانًا اليوم، جاء فيه «تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية جنودها من اللواء 12 مجحغل الذين ارتقوا للرفيق الاعلى شهداء دفاعا عن الوطن وعن كرامته وحريته»، كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية «المدنيين الابرياء الذين سقطوا إثر الهجوم الغادر للمليشيات الإرهابية على قاعدة براك الشاطئ الجوية » .

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية « أن ردها سيكون قاسيا وقويا وإن هذا الهجوم الغادر والجبان أكد بما لا يدع مجالا للشك إن هؤلاء الخونة ليس لهم عهد ولا ذمة وأن قواتنا دحرتهم وستثأر لشهدائنا الأبرار بسحقهم ومحقهم في الصحراء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

وكان عميد بلدية براك الشاطئ، إبراهيم زمي قد أكد لـ«بوابة الوسط»، مقتل 74 جنديًّا من «اللواء 12» وجرح 18 آخرين، مشيرًا إلى أن 5 قتلى ذُبحوا والأغلبية جرت تصفيتهم برصاصة في الرأس.

من جانبه ، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي القائد الاعلي للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح ، الحداد ثلاثة أيام علي أرواح شهداء القوات المسلحة العربية الليبية الذين سقطوا إثر الهجوم الغادر للمليشيات الإرهابية على قاعدة براك الشاطئ الجوية .

وكان عميد بلدية براك الشاطئ، إبراهيم زمي قد أكد لـ«بوابة الوسط»، مقتل 74 جنديًّا من «اللواء 12» وجرح 18 آخرين، مشيرًا إلى أن 5 قتلى ذُبحوا والأغلبية جرت تصفيتهم برصاصة في الرأس

قال مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي ، بأن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية قد “أعطى الاوامر للقوات المسلحة بتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية”.

و أدان المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فائز السراج، ماوصفه بالتصعيد العسكري الذي أدى الى المزيد من إراقة الدماء يوم أمس الخميس في براك الشاطئ .

وقال المجلس في بيان له اليوم الجمعة ” ان ماجرى في براك الشاطئ هو استمرار للعبث بالاستقرار في جنوب الوطن منذ أسابيع .

وأضاف ” البيان أن هذا التصعيد مثل سابقيه يجهض الجهود المبذولة لحقن الدماء والمصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار في بلادنا ، وانه من المؤسف والمحزن والمدان أن يقتل الليبيون بعضهم البعض ” .

وأكد المجلس الرئاسي في بيانه أنه لم يصدر اية تعليمات لوزارة الدفاع مثلما يردد البعض ، وأنه لن يتورط ومهما حدث من استفزاز فى اراقة دماء الليبيين .

وأشار البيان الى أن المجلس الرئاسي أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بالتحقيق ومعرفة ماحدث في براك الشاطئ ، ومحاسبة من وصفهم بالمدعين لتبعيتهم لحكومة الوفاق ، مطالبا جميع القوات المتمركزة بالجنوب بالوقف الفوري لاطلاق النار ووقف اراقة الدماء.

ونفت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية ، أي علاقة لها بالهجوم الذي استهدف بالأمس قاعدة براك الشاطئ، وأوقع عشرات القتلى والمصابين.

وقال بيان للوزارة، اليوم الجمعة: «في الوقت الذي نترحم فيه على من سقطوا يوم أمس الخميس بمعركة براك الشاطئ وندعوا لهم بالرحمة والمغفرة فإن ذلك لأن وزارة الدفاع بحكومة الوفاق تؤمن بأن الجيش الليبي في الجنوب والشرق والغرب هو جيش ليبي واحد وأن المصاب فيه مصابنا جميعًا».

وأشارت وزارة الدفاع، في بيانها، إلى أن توجيهاتها للقوات التابعة لها كانت دائمًا واضحةً وتدعو إلى «التهدئة»، مشددةً على أنه لم تصدر عنها أي تعليمات بالتقدم أو الهجوم على قاعدة براك الشاطئ، لكنها حملت المسؤولية لـ «من بدأ قصف قاعدة تمنهنت بالطيران والمدفعية».

كما لفتت الوزارة إلى تحقيق شامل ستجريه في ملابسات ما حدث بقاعدة براك، داعيةً إلى ضبط النفس والتهدئة

وعلى المستوى الدولي .. أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا ، بيتر ميليت، عن صدمته من الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية، مشيرًا إلى التقارير عن إعدامات جماعية، ومطالبًا بضرورة تقديم الجناة للعدالة.

وأضاف ميليت، عبر تدوينة له بموقع التواصل «تويتر» اليوم الجمعة، أنه «يجب منع وقوع الحرب الأهلية في ليبيا ، وإن العنف لن ينهي حالة الانقسام في ليبيا، والحوار والمصالحة أساسيين».

من جانبه ، أدان المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، الهجوم الذي استهدف بالأمس قاعدة براك الشاطئ الجوية، وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين، محذرًا من «نشوب نزاع خطير» جراء هذا الاعتداء، الذي نُفذ «دون سابق استفزاز» .

وقال كوبلر، في بيان أورده موقع البعثة الأممية اليوم الجمعة: «إن هذا الهجوم الشرس يقوض الجهود السياسية. وإنني أشعر بالغضب إزاء التقارير عن وقوع عدد كبير من القتلى، ومن ضمنهم مدنيين، والتقارير التي تشير إلى احتمال وقوع إعدامات بإجراءات موجزة ، وتشكل عمليات الإعدام بإجراءات موجزة واستهداف المدنيين جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد المبعوث الأممي أن «هذا الهجوم الشرس يجب ألا يدفع إلى مزيد من الصراع الخطير ، لا يوجد حل عسكري لمشاكل ليبيا».

وناشد كوبلر جميع الأطراف «إدانة هذا الهجوم وألا تسمح له بتقويض الجهود المكثفة التي ترمي إلى إيجاد حلول سياسية سلمية».

وهاجمت «القوة الثالثة» وكتائب مساندة لها، الخميس، قاعدة براك الجوية في عملية مفاجئة من ثلاثة محاور، ما أسفر عن تدمير بعض الآليات، وسقوط قتلى وجرحى، أحدهم علي إبراهيم بن نايل، ابن شقيق العميد محمد بن نايل آمر اللواء ، فيما أعلن عميد بلدية براك الشاطئ، إبراهيم زمي لـ«بوابة الوسط»، مقتل 74 جنديًّا من «اللواء 12» وجرح 18 آخرين في الهجوم، الذي أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن ردها عليه سيكون «قاسيًا وقويًا».