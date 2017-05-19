أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الوحشي الذي وقع في براك الشاطي بجنوب ليبيا أمس الخميس، والذي راح ضحيته العشرات من أبناء ليبيا.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن خالص تعازيها لأهالي ضحايا هذا الاعتداء الغاشم وتضامنها مع الشعب الليبي وجيشها الوطني، مطالبةً بالتعامل بالجدية اللازمة مع المتورطين في هذه العملية الإرهابية.

كما أكد بيان وزارة الخارجية، مجددا على ضرورة عدم رهن الوضع السياسي الليبي بيد مجموعات غير شرعية، تحاول انتزاع دور سياسي عبر اقتراف عمليات ارهابية تتعاون في تنفيذها مع تنظيمات وعناصر إرهابية، ومن خلال دعم وتمويل خارجي.