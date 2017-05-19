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مدحت عامر: ثقافة تجميد البويضات ليست موجودة فى مجتمعنا العربي
د مدحت عامر

مدحت عامر: ثقافة تجميد البويضات ليست موجودة فى مجتمعنا العربي

2017-05-19 16:25:13
محيط : انديانا خالد

قال الدكتور مدحت عامر، أستاذ امراض الذكورة والعقم بكلية طب قصر العيني ، إن عمليات تجميد البويضات تجرى في الغرب للفتيات من سن 21 سنة، إلا أن تلك الثقافة غير موجودة في مجتمعنا العربي وخاصة مصر، مشيرا إلى أن يجب عند بلوغ الفتاة سن 35 سنة عمل تجميد البويضات من أجل حغظ حقها فى الانجاب .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “محيط” ، على هامش فعاليات المؤتمر الثالث لأمراض تأخر الانجاب والعقم ، تحت شعار ” تأخر الانجاب نظرة شاملة لعلاج الزوجين”، والذى نظمته الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية مع مستشفى ادم الدولي للخصوبة والعقم صباح اليوم الجمعة بالاسماعلية إن تجميد البويضات لا يتاثر بطول الفترة، ولا تتعرض للتلف، إلا أننا بحاجة إلى تقبل المجتمع لتلك الفكرة، مؤكدا أنه عند بلوغ الفتاة 40 سنة تقلل فرصة تجميد البويضات ، وأشار إلى أنه ليس هناك خطورة من عملية تجميد البويضات إلا بنسبة 1% تتعلق بالبنج وأثناء سحب البويضات.

وقال إن أسباب تأخر الإنجاب في مصر يرجع إلى العادات الخطأ التي ترتكب بشكل يومي أبرزها تناول المخدرات و التدخين السجائر، وأخذ حقن الهرمون بالجيم، بالإضافة إلى استنشاق الملوثات.
واشار الى أن أكثر المناطق التي تعاني من تأخر الأنجاب، هي المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن يجب وجود دور توعوي من قبل المجتمع بأهمية الفحص قبل الزواج.
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