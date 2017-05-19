أعلنت جامعة الدول العربية، عن مشاركة أمينها العام أحمد أبو الغيط، في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها في العاصمة السعودية (الرياض) في 21 الجاري، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها في هذا الصدد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي بأن مشاركة أبو الغيط في هذه القمة تأتي في إطار تأكيد الأهمية التي تمثلها جامعة الدول العربية في إطار منظومة العمل العربي المشترك، ومحورية دورها والدور العربي بشكل عام في إطار أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بتسوية الأزمات والنزاعات المسلحة المختلفة التي تشهدها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية، خاصة القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وأضاف المتحدث أن مشاركة أبو الغيط تأتي - أيضا - في إطار التعامل مع قضايا الأولوية العربية الأخرى، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف، ووقف التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية للدول العربية، ودفع عجلة التنمية في الدول العربية.