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مقتل 11 شخصا جراء انفجار قنبلة شرق أفغانستان
هجوم - افغانستان

مقتل 11 شخصا جراء انفجار قنبلة شرق أفغانستان

2017-05-19 16:11:02
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أعلن مسئول محلي اليوم الجمعة مقتل 11 شخصا من عائلة واحدة جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق شرقي أفغانستان.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم إقليم “لوجار” سالم صالح قوله إن 5 سيدات و5 أطفال ورجلا لقوا مصرعهم جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق أثناء سفرهم لحضور حفل زفاف في إقليم “لوجار” شرقي البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم إلا أن المتحدث باسم حاكم الإقليم اتهم حركة “طالبان” بزرع القنبلة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من إطلاق شرطي أفغاني الرصاص على زملائه أثناء نومهم ليلا داخل إحدى النقاط الأمنية في مقاطعة “ننجرهار” شرقي البلاد ما أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الشرطة.

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