استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادر الميناء سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق غادر الميناء قطاران بحمولة 2620 طن قمح و172 سيارة بحمولة 8457 طن قمح ليبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 95 الفا و195 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص165 الفا و626 طنا .

وشملت حركة الصادر من الميناء 11 ألفا و780 طن يوريا و2500 طن علف بنجر .