تشيلسي ومانشستر سيتي يتنافسان على لورينتي لاعب سوانزي سيتي2017-05-19 16:12:46
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن عملاقى الدورى الانجليزى تشيلسي ومانشستر سيتي يتنافسان بقوة للحصول على خدمات الإسباني فرناندو لورينتي مهاجم سوانزي سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية القادم.
وسجل لورينتي (32 عاما 14 هدفًا في 27 مباراة خاضها مع سوانزي سيتي هذا الموسم، حيث لعب دورًا بارزًا في بقاء الفريق فى الدورى الانجليزى الممتاز.
وذكرت صحيفة (صن) الانجليزية أن أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز حاول التعاقد مع المهاجم في يناير الماضي، إلا أن الفريق الويلزي رفض التخلي عنه خوفًا من الهبوط لدورى الدرجة الاولى. غير أن المدرب الإيطالى مازال مصمما على ضمه الصيف القادم، حيث إنه يعتزم أن يستغل علاقته الشخصية باللاعب، الذي وقّع معه من قبل لصالح يوفنتوس الإيطالي في يناير 2013 قادمًا من أتليتكو بلباو الإسباني.
وعلى الجانب المقابل ، قالت صن أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يرى أن لورينتي مناسب لاسلوبه مع فريق السيتزنز.
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