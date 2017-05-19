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أمير الكويت يتوجه غدا للسعودية للمشاركة في ثلاث قمم
القمة العربية -امير الكويت - شرم الشيخ

أمير الكويت يتوجه غدا للسعودية للمشاركة في ثلاث قمم

2017-05-19 16:06:05
وكالات

يغادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له بلاده غدا السبت متوجها إلى المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر ان يترأس أمير الكويت وفد دولة الكويت في اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية – الأمريكية والقمة العربية الإسلامية – الأمريكية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض.

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