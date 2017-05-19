استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا مع مدير مكتب التعاون الإيطالي من أجل التنمية بالسفارة الإيطالية في مصر فيليتشي لونج باردي, مشروعات التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة – خلال اللقاء الذي حضره مستشار السفارة الإيطالية بالقاهرة الدكتور إسماعيل الفروماوي – قوة العلاقات التي تربط بين مصر وإيطاليا في شتى المجالات,خاصة في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها, فضلا عن وجود عدد كبير من مشروعات التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأكد البنا من ضمن مشروعات التعاون المصري الإيطالي القائمة حاليا, مشروع الاستزراع السمكي في الإسكندرية والذي من المقرر أن يتم عمل المرحلة الثانية منه في بورسعيد,فضلا عن مشروعات التنمية الريفية, ومشروعات تنمية الوديان والتنمية الزراعية بمطروح والمنيا والفيوم, ومشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية والذي يتم التعاون مركز بحوث الصحراء.

وبحث الجانبان عددا من مشروعات التعاون المستقبلي, والتي من المقرر أن تشمل تطوير منظومة إنتاج التقاوي في مصر, وإدخال وتطوير منظومة الأعلاف, وكذلك عمل قيمة مضافة للمحاصيل والسلع الزراعية,ومشروعات إدارة المياه, إضافة إلى مشروع تطوير القرية المصرية وتحويلها إلى قرى منتجة, وعمل مشروع قومي للزيتون في مصر,مما يفتح الباب لتصديره إلى أوروبا.