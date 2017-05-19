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الأزهر الشريف يطلق تطبيق جديد لأنظمة "أندرويد"
الازهر

الأزهر الشريف يطلق تطبيق جديد لأنظمة "أندرويد"

2017-05-19 15:56:14
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أطلقت بوابة الأزهر الإلكترونية تطبيقها الجديد للهواتف المحمولة على منصة أندرويد والذي يتضمن العديد من المزايا والإمكانيات، وذلك في إطار الإستراتيجية الجديدة للأزهر الشريف، التي تسعى إلى توظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال مع المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم.

ويقدم التطبيق أحدث أخبار الأزهر الشريف و الإمام الأكبر،إضافة الى كافة القطاعات بالأزهر، مع وجود أقسام خاصة تحتوي على مقالات دعوية، لنخبة من كبار العلماء والمفكرين، وكذلك خدمة خاصة يقدمها مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف .

كما يوفر هذا التطبيق ، الذي يمكن تشغيله على مختلف الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، إمكانية الاطلاع والاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها قطاعات الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الحصول على نتائج الامتحانات والتعرف على أحدث الخدمات التي يعلن عنها الأزهر الشريف.

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