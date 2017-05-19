يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا،كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح اغلبها شمالية غربية نشطة على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 28والصغرى 20،والإسكندرية 25 20، مطروح 17 25 ،بورسعيد 20،26.