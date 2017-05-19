محافظ القاهرة: استرداد 2.8 مليون متر مربع خلال يومين2017-05-19 15:50:15
صرح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بأنه تم خلال يومين من بدء حملة إزالات التعديات على أراضى الدولة واستردادها والتى تقوم بها أجهزة المحافظة والأحياء بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأجهزتها المختلفة، تنفيذ 93 ازالة باجمالى مساحة تبلغ حوالى 2,875 مليون متر مربع، أى مايعادل 632 فدانا تقريبا( أغلبها مساحات اراضى فضاء مقام عليها مبانى غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشآت تحت الإنشاء) .
وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية أن القوات المتواجدة مع حملات الإزالة لتأمينها لم تواجه أى مقاومات أو اعتراضات تذكر، وأن الأعمال كلها تمت بدون مواجهات، مع استمرار الحملات يوميا دون انقطاع أوتوقف خلال العطلات والإجازات الرسمية .
وأضاف المحافظ بأن المحافظة تلقت عددا من الطلبات من أصحاب مصانع وورش تعمل بالفعل وتقوم بالإنتاج لتقنين اوضاعها وسداد حقوق الدولة، وهو مايتم دراسته الآن بواسطة اللجان المتخصصة المشكلة بمعرفة المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أنه تقرر تشكيل لجنة بكل حى من أحياء القاهرة البالغ عددها 38 حيا برئاسة سكرتير الحى، وتضم كل من رئيس المتابعة الميدانية بالحى ومديرى الاملاك والاسكان وعدد2 من قوات الشرطة يتم تعيينهم بمعرفة مأمور القسم التابع للحى تكون مسئولة عن المرور اليومى على جميع التعديات والتى تم ازالتها فى نطاق الحى.
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