أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن المملكة العربية السعودية تستعد للترحيب بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال زيارته المرتقبة التي تستمر يومين عن طريق تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، أبرزها حفل غنائي للمطرب الأمريكي “توبي كيث” مع النجم السعودي “رابح صقر”، غدًا السبت في الصالة الرياضية الخضراء، حيث روج منظمو الحفل لها كاحتفالية “تتعانق الأوتار لعود وغيتار في أمسية ساحرة”، كما جاء في الدعوة التي انتشرت على الإنترنت.

وبحسب صحيفة “دويتش فيله” الألمانية فإن حضور الحفل سيقتصر فقط على الرجال، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار دهشة جمهور “كيث”، في حين تكهن البعض أن المملكة العربية السعودية على أعتاب مرحلة “انفتاح” جديدة.

ويشتهر مغني الريف “توبي كيث”، بأغنيته “فتاة الويسكي” و”الأمريكي الغاضب”، إضافة إلى أنه صاحب استثمارات في شركات الموسيقى، والخيول ومطاعم الجنوب الأمريكي.

وسيغني المطرب الأمريكي الذي كثيرا ما يقيم حفلات للقوات الأمريكية المتمركزة خارج البلاد والذي اعتاد توجيه رسائل لمعارضي الحروب الأمريكية بحركات بأصابعه خلال حفلاته، أمام جمهور من الرجال يرتدي الملابس السعودية التقليدية وتزيد أعمارهم على 21 عاما، بحسب تعليمات الحفل.

وأثار خبر غناء كيث في السعودية الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن كلمات أغنيات المغني الأمريكي الذي يرتدي غالبا قبعة رعاة البقر، كثيرا ما تتطرق لموضوعات لها علاقة بتناول الكحول مثل أغنيات “فتاة الويسكي” و “أحب هذه الحانة” و “الأمريكيون السكارى”.