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مميش يقترح تطبيق ضرائب تصاعدية على المستثمرين
الفريق مهاب مميش‎

مميش يقترح تطبيق ضرائب تصاعدية على المستثمرين

2017-05-19 15:14:51
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا بد أن يكون هناك حوافز للاستثمار في مصر، فضلا عن وجود فترة سماح للمستثمرين، مقترحا أن يتم تطبيق الضرائب بطريقة تصاعدية على المستثمر خلال الـ3 سنوات الأولى.

وشدد خلال حواره بفضائية “RT عربي”، اليوم، على ضرورة خلق مجتمعات عمرانية جديدة للشباب وإيجاد فرص عمل لهم حتى يستطيعوا أن يبنوا أسرة، لافتا إلى أنهم يعملون على تحسين البنية التحتية لمصر.

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