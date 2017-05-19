اقتحمت قوات الأمن التركية، مقر صحيفة “سوزجو” المعارضة والأكثر توزيعا في تركيا لاعتقال ثلاثة صحفيين وصاحب الصحيفة بدعوى الانتماء لجماعة فتح الله جولن.

وذكرت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الجمعة أن السلطات التركية أصدرت مذكرات اعتقال بحق أربعة أفراد من الطاقم الإداري للصحيفة على خليفة اتهامات بالعلاقة مع جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب منتصف العام الماضي.

يذكر أن الصحيفة ذات التوجه الأتاتوركي العلماني كانت من أشد المعارضين لتعاون حكومة العدالة والتنمية الحالية مع جماعة جولن سابقا.

في السياق ذاته، لم يؤكد المحامي الخاص للصحيفة صدور مذكرات الاعتقال، فيما أكدت مصادر أخرى بدء الشرطة في البحث عن المطلوبين بتهم تشمل القيام بجرائم تحت مظلة ما تسميه تركيا الكيان الموازي لفتح الله جولن في الدولة.