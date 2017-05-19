إذا كنت من محبي النوتيلا، فقد ترغب في حجز مقعدٍ على أقرب طائرةٍ مسافرةٍ إلى الولايات المتحدة، حيث سيُفتتح قريباً أول مقهى Nutella في العالم، وذلك في شيكاغو بولاية الينوي.

كل شيءٍ في المقهى مستوحى من وعاء النوتيلا، بدءاً من قائمة الطعام المليئة بالشوكولاتة، إلى التصميم الداخلي باللونين الأحمر والبني.

ويُمكن لمن يريد الاستراحة من النوتيلا الاختيار ما بين مجموعةٍ مختارة من السندويشات والشوربة - وفقا لما نشرته هاف بوست بالعربي .

وبينما تحاول المقاهي الأخرى حول العالم الاستفادة من حب العالم للنوتيلا لتحقيق مكاسب مادية، ها هي شركة فيريرو - مُصنِّعة النوتيلا -، تفتتح أول مقهى لها.

وقال متحدثٌ باسم شركة نوتيلا، “أردنا أن نمنح محبينا عالماً من النوتيلا يعكس بالفعل جوهر المنتج، ليس فقط في الأطباق المقدمة، بل خلال مجمل التجربة منذ لحظة الدخول إلى المكان”.