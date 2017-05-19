وضع «لصوص» أراضي الدولة على قوائم المنع من السفر

قرر المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في فساد وزارة الزراعة واسترداد أراضي الدولة وضع عدد كبير ممن استولى على أراضي الدولة بوضع اليد على قوائم المنع من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

ويجري المستشار صفاء الدين أباظة تحقيقات في استيلاء عدد كبير من الأشخاص على مساحات كبيرة وشاسعة من أراضي الدولة.

ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بإجراء عدد من المعاينات للعديد من الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين ووضع يد.