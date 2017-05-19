قال ممثل المرشح الرئاسي الإيراني حسن روحاني، الرئيس المنتهية ولايته، في اللجنة الانتخابية أن 15 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم إلى الآن وفق أحدث التقارير الواردة.

وأضاف أحمد ترك نجاد، في تصريح أدلى به اليوم، أنه بحسب التقارير الواردة إلى اللجنة الانتخابية فإن ما معدله مليوني شخص يدلون بأصواتهم في الساعة الواحدة تقريبا، وفقا لوكالة “فارس” الإيرانية.