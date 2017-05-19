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15 مليون ناخب يصوتون في «الانتخابات الإيرانية» حتى الآن
الانتخابات الايرانية

15 مليون ناخب يصوتون في «الانتخابات الإيرانية» حتى الآن

2017-05-19 14:56:12

قال ممثل المرشح الرئاسي الإيراني حسن روحاني، الرئيس المنتهية ولايته، في اللجنة الانتخابية أن 15 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم إلى الآن وفق أحدث التقارير الواردة.

وأضاف أحمد ترك نجاد، في تصريح أدلى به اليوم، أنه بحسب التقارير الواردة إلى اللجنة الانتخابية فإن ما معدله مليوني شخص يدلون بأصواتهم في الساعة الواحدة تقريبا، وفقا لوكالة “فارس” الإيرانية.

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