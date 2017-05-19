نشرت تقارير إعلامية، خلال الساعات الماضية، شائعات تفيد باتهام سفير مصر في برلين، بدر عبدالعاطي، بـ”الاختلاس”، وقيامه بتسجل إحدى سيارات السفارة باسمه.

ومن جانبها، نفت وزارة الخارجية المصرية، نفياً قاطعاً، هذه الشائعات، داعية الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أن تنأي بنفسها عن ترويج أو تداول تقارير إخبارية غير صحيحة، تستند إلى مصادر مجهولة.

وفي سياق آخر، أوضحت وزارة الخارجية، أن قرار نقل خمسة دبلوماسيين للعمل بمواقع أخرى بالجهاز الإداري للدولة، يأتي في إطار امتلاكها جهاز رقابي داخلي، يقوم بمتابعة مدى الالتزام بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسي، الذي يقتضي توفير أقصى درجات الالتزام الوظيفي، اتساقاً مع الطبيعة بالغة الحساسية المنوطة بها.