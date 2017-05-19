أكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا احقية للبرلمان في استجواب طارق عامر محافظ البنك المركزي ولذلك تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل لإقالة المحافظ بسبب تصريحاته غير المنطقية، مؤكدا أنه لا يحافظ على هيبة وظيفته التي لها سرية كاملة في أغلب دول العالم

واستنكر “والي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على فضائية “دريم”، اليوم الجمعة، تصريحات عامر حول انتهاء مشكلة النقد الأجنبي ووصول الدولار إلى 4 جنيهات بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي وهو ما لم يحدث فعليا على أرض الواقع، لافتا إلى أننا نعيش في مرحلة لا تتطلب كثرة التصريحات من كبار المسئولين بالدولة ولكن العمل على تنفيذ ما يدفع بنا إلى الأمام.