قالت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، إن المجموعة العربية الوحيدة التي لم تحصل على حقها في رئاسة منظمة اليونسكو منذ إنشائها، مشيرة إلى أنها كانت تتطلع أن تقف جميع الدول العربية خلف مرشح واحد وليس 4 مرشحين.

وأضافت في تصريحات لفضائية “أون لايف”، اليوم الجمعة، أن اليونسكو بحاجة إلى قيادة مؤهلة تعيدها إلى القاعدة الشعبية، لافتة إلى أنها تأمل في عملية تصويت تمتاز بالشفافية ووفقًا لمبدأ الكفاءة لأن هذه المنظمات أُنشئت لخدمة الشعوب، موضحة أن هناك فترة 4 شهور ما بين تصريحات المرشحين إلى موعد الانتخابات، متمنية إذاعة كل اللقاءات في العالم كله وقت إلقائها لمزيد من الشفافية.