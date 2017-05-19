قال الدكتور عارف الكعبي رئيس اللجنة التنفيذية للأحواز العربية، إنه لا يوجد أي تيار إصلاحي في الفريق السياسي الإيراني على الإطلاق، مؤكدًا أن حسن روحاني خرج من عبائه المرشد علي خامنئي.

وأضاف في مداخلة هاتفية اليوم الجمعة، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن من يقرر الرئيس الإيراني هو علي خامنئي، متوقعًا أن يكون إبراهيم رئيسي رئيس إيران القادم، لأن هذه إرادة خامنئي والحرس الثوري.