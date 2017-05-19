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استرداد 240 مليون جنيه قيمة أراضي «مستولى عليها» بوضع اليد
بناء على اراضي زراعية

استرداد 240 مليون جنيه قيمة أراضي «مستولى عليها» بوضع اليد

2017-05-19 14:23:12

استردت هيئة التحقيق المشكلة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل لاسترداد أراضي الدولة مبلغ 240 مليون جنيه قيمة أراضي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، حيث نجحت هيئة التحقيق في إعادة المبلغ إلى هيئة التعمير.

ويجري المستشار صفاء الدين أباظة تحقيقات في استيلاء عدد كبير من الأشخاص على مساحات كبيرة وشاسعة من أراضي الدولة.

ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بإجراء عدد من المعاينات للعديد من الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين وضع يد.

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