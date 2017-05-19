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بالأسماء.. 22 لاعباً في قائمة الزمالك للسفر إلى تونس
ايناسيو

بالأسماء.. 22 لاعباً في قائمة الزمالك للسفر إلى تونس

2017-05-19 14:19:08

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك المصري، قائمة الفريق، التي تستعد للسفر إلى تونس، لمواجهة أهلي طرابلس الليبي، في الجولة الثانية، من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وضمت قائمة الزمالك، 22 لاعباً؛ هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جنش - عمر صلاح.

الدفاع: أسامة إبراهيم - محمد ناصف - أحمد أبو الفتوح - علي جبر - محمود حمدي الونش - محمد مجدي - حسني فتحي.

الوسط: طارق حامد - إبراهيم صلاح - معروف يوسف - محمود دونجا - محمد إبراهيم - مصطفى فتحي - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد رفعت.

الهجوم: ستانلي - باسم مرسي - حسام باولو - مايوكا.

وخرج من القائمة، أيمن حفني وشوقى السعيد للإصابة، وصلاح ريكو لأداء الامتحانات، وأحمد جعفر وإسلام جمال وأحمد توفيق لأسباب فنية.

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