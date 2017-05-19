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الداخلية: إغلاق 5 حسابات بـ«فيس بوك» تحرض على العنف
مبنى وزارة الداخلية المصرية

الداخلية: إغلاق 5 حسابات بـ«فيس بوك» تحرض على العنف

2017-05-19 14:12:35

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من السيطرة على 5 حسابات بـ”فيس بوك” لقيام القائمين عليها مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين.

وضبطت أجهزة الأمن 35 قضية متنوعة عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من مديريات الأمن المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

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