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واشنطن تنشر خريطة لإسرائيل بدون الضفة والجولان.. وتل أبيب غاضبة
ترامب ونتنياهو

واشنطن تنشر خريطة لإسرائيل بدون الضفة والجولان.. وتل أبيب غاضبة

2017-05-19 13:54:52

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن إسرائيل وجهت انتقادات للولايات المتحدة الأمريكية على قيام البيت الأبيض بنشر فيديو ترويجى لزيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإسرائيل، حيث تم وضع خريطة إسرائيل بدون الضفة الغربية وهضبة الجولان.

وقالت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايلات شاكيد إنها تريد توضيحا من البيت الأبيض لعدم وضع الضفة الغربية والجولان على الخريطة ، معتبرة اياها اراضى إسرائيلية، معربة عن قلقها الشديد بسبب هذا الأجراء.

وأضافت إن خطوة كهذه لن يكون فى صالح المسيرة السياسية التى تقودها الإدارة الأمريكية التى تريد دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط للأمام، وإقامة دولة فلسطينية.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيزور إسرائيل الأثنين المقبل، فى زيارة تستغرق يوما واحدا وسيلتقى بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلى رؤفيلين ريبلين.

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