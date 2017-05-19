نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في تنفيذ 84 قرار إزالة وإسترداد أراضي بمساحة 1.203.382 متر على مستوى العاصمة تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبــــد الغفـــار وزيــــــــر الداخليـــــة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بوضع برنامج زمني للإنتهاء من إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة خلال شهر مايو الجاري.

وقامت قوات الامن باشراف اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهرة في تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بإجمالي 84 قرار إزالة على مستوى العاصمة بإجمالي المساحة 1.203.382 متر المستولى عليها.

وإنتقلت القوات صحبة لجنة التنفيذ من أملاك محافظة القاهرة وتم إزالة كافة صور التعديات المقامة على الأراضي المستولى عليها وتم تسليمها للجنة القائمة على التنفيذ، كما تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمنع معاودة التعديات على الأرضى .