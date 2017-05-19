تعرف على أشهر 10 شوارع للتسوق في العالم2017-05-19 14:57:14
يمثل التسوق أحد أهم النشاطات التي يقوم بها السائح أثناء جولته السياحية، إذ لا بد للسائح من شراء الهدايا والملابس والتذكارات، ويقوم بجولة مميزة في الأسواق كجزء لا يتجزأ من رحلته.
وقد يرغب السائح في شراء حاجياته من أسواق تتمتع بسمعة جيدة وشهرة كبيرة على مستوى العالم، لذا فقد أورد موقع “10 موست تودي” الإلكتروني قائمة بأشهر 10 شوارع للتسوق في العالم على النحو التالي:
1- الجادة الخامسة، نيويورك
تعج الجادة الخامسة في حي مانهاتن بعشرات المتاجر الفاخرة، ومخازن الألبسة الراقية. وقد صنف هذا الشارع بأنه أحد أشهر شوارع التسوق في العالم، بالإضافة إلى أنه أفضل شارع للتسوق في مدينة نيويورك.
2- شارع بوند، لندن
يعتبر شارع بوند من أكثر الشوارع التي تتميز برقيها بالنسبة للمحال التجارية منذ القرن الثامن عشر. وهو من أكثر شوارع التسوق اكتظاظًا بالمتسوقين على مستوى القارة الأوروبية.
3- شارع روديو درايف، كاليفورنيا
يحتوي شارع روديو درايف، في منطقة بيفرلي هيلز على أفضل المتاجر في العالم، مثل لويس فوتون، وشانيل. وهو الشارع المفضل لدى المتسوقين من نجوم هوليود ومشاهير العالم.
4- شارع بانهوف شتراس، زيوريخ، سويسرا
يقع هذا الشارع وسط مدينة زيوريخ ويحتوي على عدد كبير من المتاجر الفاخرة، وخاصة متاجر الساعات والمجوهرات الباهظة الثمن.
5- جادة مونتين، باريس
يقع في الدائرة الثامنة من مدينة باريس، ويحتوي على عدد كبير من متاجر الملابس الفاخرة، مثل لويس فوتون، وديور، وشانيل. بالإضافة إلى متاجر المجوهرات.
6- سوق جينزا، طوكيو
يقع هذا السوق في منطقة جينزا في مدينة طوكيو اليابانية، ويعرف باحتوائه على الكثير من مراكز التسوق الكبيرة، والبوتيكات، والمطاعم والمقاهي. ويصنف على أنه أحد أفخم الأسواق في العالم.
7- شارع فيا مونتي نابوليوني، ميلانو
يقع هذا الشارع في أحد أشهر عواصم الموضة في العالم، وهي مدينة ميلانو. ويشتهر هذا الشارع باحتوائه على متاجر الألبسة والمجوهرات، والأحذية. ويملك جميع مصممي الملابس والأحذية المشهورين ممثلين لهم في هذا الشارع.
8- شارع بي سي هوف سترات، أمستردام
تطور هذا الشارع خلال العقد الماضي، ليصبح أكثر شوارع التسوق رقيًا في هولندا، ويضم الكثير من متاجر الماركات العالمية الشهيرة مثل شانيل، ودولتشي أند جابانا، وجوتشي.
9- سوق شتورجيت، كوبنهاجن
يقع هذا السوق في مركز مدينة كوبنهاجن، ويعتبر أطول منطقة تسوق في القارة الأوروبية حيث يتألف من 6 شوارع متصلة. وكغيره من الأسواق الشهيرة، يحتوي السوق على مجموعة من أشهر المتاجر.
10- سوق لاجافيجور، ريكجافيك، أيسلندا
يقع السوق وسط العاصمة الآيسلندية، ويقدم للزبائن أفضل البضائع في البلاد، ويعتبر من أقدم الأسواق في آيسلندا
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