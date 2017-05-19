شرط روما «التعجيزي» يعرقل انتقال صلاح إلى ليفربول2017-05-19 13:31:48
وضع نادى روما الإيطالى نظيره ليفربول الإنجليزى فى مأزق، بعدما اشترط الحصول على 50 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، إلى صفوف “الريدز” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال موقع “talk sport” الإنجليزى، إن نادى ليفربول أصبح يتعين عليه دفع 43 مليون جنيه إسترلينى “50 مليون يورو” للفوز بخدمات محمد صلاح، الذى يقدم أفضل مستوياته مع روما هذا الموسم، بعدما سجل 13 هدفاً فى مسابقة الدورى الإيطالى ونجح فى صناعة 11 هدفاً آخر.
وأضاف الموقع، أن الإسبانى رامون رودريجز بيرديخو “مونشى”، المدير الرياضى لنادى روما هو من حدد سعر محمد صلاح صاحب الـ 24 عاماً، مشيرة إلى أنه فى حال دخول نادى ليفربول فى مفاوضات رسمية مع “ذئاب العاصمة” لضم “الفرعون المصرى”، لن يتمكن من خفض المبلغ المطلوب لضم اللاعب.
جدير بالذكر أن محمد صلاح يستعد لقيادة روما أمام كييفو، فى المباراة التى تجمعهما غداً، السبت، بملعب “مارك بينتجودى”، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى “الكالتشيو”.
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 85 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على روما صاحب الوصافة قبل جولتين على نهاية المسابقة، بينما يحتل نابولى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف روما.
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