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برلماني لبناني: إيران تدعم الديكتاتوريات.. واستعمارية طهران «حقيقة»
البرلمان اللبناني

برلماني لبناني: إيران تدعم الديكتاتوريات.. واستعمارية طهران «حقيقة»

2017-05-19 13:18:38

قال النائب البرلماني اللبناني عقاب صقر، إن ما قاله الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، عن استعمارية إيران حقيقي، مضيفًا، “أعتقد أن الشعب الإيراني استمع أيضا إلى محمد بن سلمان وهو يتكلم عن البرامج الإصلاحية في بلده وهو يقول لنفسه: “هذا ما نريده في بلدنا”، داعيًا طهران إلى الخجل من نفسها ومشروعها الاستعماري.

وأضاف في لقائه اليوم الجمعة، عبر فضائية “روتانا خليجية”، أن إيران ليس لديها أي وجه سلمي، والوجه الإيراني الحقيقي هو وجه الإصلاحيين وليس وجه الحرس الثوري، متابعًا: “إذا قررت إيران بثرواتها وتنوعها الطبيعي الانفتاح على دول المنطقة لتحولت إلى دولة عظمى”.

وأوضح أن شعار “لا صوت فوق صوت المعركة” هو أكبر شعار تطبقه إيران وتحاول توزيعه على المنطقة، مشددًا على أن إيران متعهدة دعم الديكتاتوريات بالمنطقة، مؤكدا أن التدخل السعودي في اليمن واجب مثلما دعمت المملكة الشعب السوري.

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