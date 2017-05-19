يسيطر الاستقرار على الأوضاع الانتخابية في إيران حتي الآن، بعد إدلاء المرشد الأعلى الإيراني، آية الله على خامنئي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، كما أدلى المرشحان حسن روحاني وإبراهيم رئيسي بأصواتهما.

ويشير آخر استطلاع للرأي قبل الانتخابات إلى تقدم روحاني عن منافسه الوحيد إبراهيم رئيسي بنسبة 56%.

وتقام الانتخابات عبر 130 ألف صندوق اقتراع، و36 ألف مركز اقتراع في الداخل، و131 مركز اقتراع في 103 دولة، وبمشاركة 71 ألف مراقب تابع للجنة العليا للانتخابات ومجلس صيانة الدستور.