قرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان المعظم، ابتهاجًا بهذه المناسبة، على ألا تحتسب تلك الزيارتين ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم؛ وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.