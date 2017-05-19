 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 02:17 مساءً
روابط سريعة
حرحور: افتتاح مستشفى «بئر العبد» نهاية الشهر الحالي
عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

حرحور: افتتاح مستشفى «بئر العبد» نهاية الشهر الحالي

2017-05-19 13:07:37
متابعات

صرح اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، بأنه تم افتتاح وحدتين صحيتين، داخل منطقة بئر العبد، وكذلك الملعب الرياضي التابع لنادي بئر العبد، وكذلك مبنى إداري للتأمينات الاجتماعية.

أضاف حرحور في لقاء خاص ببرنامج “صباح دريم” والمذاع على فضائية “دريم”، اليوم الجمعة، أنه من المنتظر أن تكون مستشفى بئر العبد، جاهزة للعمل مع نهاية الشهر الجاري؛ للافتتاح في أقرب وقت.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3