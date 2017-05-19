صرح اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، بأنه تم افتتاح وحدتين صحيتين، داخل منطقة بئر العبد، وكذلك الملعب الرياضي التابع لنادي بئر العبد، وكذلك مبنى إداري للتأمينات الاجتماعية.

أضاف حرحور في لقاء خاص ببرنامج “صباح دريم” والمذاع على فضائية “دريم”، اليوم الجمعة، أنه من المنتظر أن تكون مستشفى بئر العبد، جاهزة للعمل مع نهاية الشهر الجاري؛ للافتتاح في أقرب وقت.