جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيراتها لأولياء الأمور، والطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتم تداوله على أنه نسخة من امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، وذلك بعد تداول “شاومينج” إمتحانات لمواد اللغة العربية والإنجليزية زاعما أنها للعام الحالي 2017.

وأكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحانات أن الامتحانات التي تنشر على مواقع التواصل الإجتماعي ليس لها أى علاقة بالامتحانات الاصلية، وأن هذه الأعمال من شأنها إثارة الرأي العام، وإشاعة البلبلة، والإضرار بالصالح العام ومستقبل أبناء الطلاب.

وكان شاومينج زعم أمس تسريب إمتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام 2017.

وأضاف حجازي أن الوزارة تقوم بتتبع الروابط الإلكترونية الخاصة بتلك المواقع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارتها ومن يتعامل معها.