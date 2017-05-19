قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين: إن رقم الخط الساخن 19588 خاص بالشكاوى من نقص المخصصات التموينية أو مخالفة أي بقال تمويني للأسعار، لافتا إلى وجود 1000 سيارة متنقلة مجهزة بكل السلع التموينية التي تباع في البقالات التموينية تتردد في دورات على الأحياء بشكل دوري لمد المواطنين باحتياجاتهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على فضائية “دريم”، اليوم الجمعة، أن هناك منحة مليار جنيه للمستفيدين من بطاقات التموين، ستساهم في مضاعفة السلع التموينية خلال شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن كل مواطن سيحصل على 2 كيلو سكر تمويني بسعر 8 جنيهات، موضحا أن قرار مد فترة معارض “أهلا رمضان” أو زيادة عددها في بعض المناطق يتوقف على مدى الإقبال ويتم اتخاذ القرار في وقتها.