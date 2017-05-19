إجبار «السجناء» على التصويت في الانتخابات الإيرانية

قال موقع “ناشيونال كاونسيل أوف ريزيزتانس أوف إيران” الصادر من فرنسا أن النظام الإيراني أجبر السجناء على التصويت في مسرحية الانتخابات الزائفة.

وأضاف الموقع في تقريره، أن نائب مأمور سجن “أورميا المركزي” بيمان خان زاده” أعلن عبر مكبرات الصوت أن التصويت إلزامي لكل السجناء وأي شخص سيتخلف ويرفض التعاون مع إدارة السجن سيحرم من الزيارات العائلية لمدة 3 أشهر.

وتابع الموقع: كما أكد “خان زاده” على أن أي سجين لا يمتلك أوراقا ثبوتية ، يمكنه الاتصال بأسرته كي تجلبها له كي يتمكن من التصويت في الانتخابات.

ولفت الموقع إلى ان سلطات سجن “ديزل أباد” في منطقة كيرمانشاه غربي إيران، هددت بمنع الزيارات الأسرية لمدة شهر لكل نزيل يرفض التصويت في الانتخابات.

ونقل الموقع عن رئيس مؤسسة السجون الإيرانية “علي أصغر جهانجير” قوله:” سنحضر صناديق الاقتراع للنزلاء الذين لديهم أوراقا ثبوتية كي يتمنوا من التصويت”.