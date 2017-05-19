محافظ الفيوم: إزالة تعديات على 6 آلاف فدان في يوم واحد

أعلن الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم أن مديرية الأمن شنت حملة مكبرة بالتعاون مع القوات المسلحة لإزالة التعديات علي الأراضي،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف سامي،خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اسمعونا”، أن حملة المحافظة نجحت خلال يوم واحد في إزالة التعدي على ستة آلاف فدان،مؤكدا أن الدولة عازمة على استعادة هيبتها وعودة اراضي واملاك الوزرات المختلفة منها الاوقاف و السياحة والاثار وغيرها.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه بنهاية مايو الجاري،ستكون جميع اراضي الدولة بالفيوم قد عادت الى المحافظة مرة اخري، مشيرا الى أهمية استمرار حملات ازالة التعديات علي الاراضي لضمان عدم عودتها مرة اخري.