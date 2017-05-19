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رئيس رابطة الطيارين السابق: لا يوجد تأمين على مستوى العالم بنسبة 100%
مطار القاهرة‎

رئيس رابطة الطيارين السابق: لا يوجد تأمين على مستوى العالم بنسبة 100%

2017-05-19 12:34:28
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قال الكابتن أحمد يونس رئيس رابطة الطيارين السابق إن هناك تطويرا في الإجراءات التأمينية في المطارات المصرية، مؤكدًا أنه لا يوجد تأمين على مستوى العالم 100%.

وأضاف في مداخلة هاتفية اليوم الجمعة، عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن من الضروري الوصول لصيغة تأمينية غير ظاهرة حتى لا يعطل المصالح أو يرهب السائح، منوهًا إلى أن حال السياحة سيتحسن حال تحقيق هذه المعادلة.

وأوضح أن التأمين له طرق أخرى غير وجود رجل أمن يحمل سلاح، دون تأثير على حركة السياحة.

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