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رئيس الوزراء يشارك في «المنتدى الاقتصادي» بالأردن
وزير البترول شريف إسماعيل

رئيس الوزراء يشارك في «المنتدى الاقتصادي» بالأردن

2017-05-19 12:43:42

يتوجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في فعاليات قمة المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعقد تحت عنوان “تمكين الأجيال نحو المستقبل” في منطقة البحر الميت خلال الفترة ما بين 19-21 مايو 2017، بمشاركة عدد من الملوك ورؤساء الدول والحكومات بالإضافة إلى ممثلي قطاع الاعمال والمجتمع المدني في أكثر من 50 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعد امتداداً للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية سنويًا منذ عام 1971، حيث يعتبر المنتدى غير الحكومي منصة لتلاقي النخب العالمية وممثلي الشركات والحكومات بهدف بحث ومناقشة المشكلات الاقتصادية والسياسية وتبني الحلول لمواجهتها ضمن أطر ورؤى مشتركة.

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