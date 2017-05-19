أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن المحافظة استردت ما يقرب من مليون متر مربع من مساحات أراضي أملاك الدولة خلال أولى أيام تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأشار “سلطان”، إلى ان هذه الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة واستردادها بجميع المحافظات في موعد أقصاه ٣٠مايو الجاري وإنهاء ظاهرة التعدى على أملاك الدولة تماما.

وكلف “سلطان”، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتعامل بكل حسم خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ووضع برنامج زمنى لتنفيذ إزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى والتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتنفيذ قرارات الإزالة بشدة من أجل الحفاظ على أملاك الدولة.

وقادت الدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ أولى الحملات لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بالذراع البحري بالكيلو 21 ، وذلك بتأمين من قوات المنطقة الشمالية العسكرية وبحضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية واللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات