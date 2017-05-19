يستعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للسفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، ضمن سلسلة من المباحثات التي ستعقد في الرياض، في 20 و21 مايو المقبل.

وتركز مصر، خلال المؤتمر، على عدد من الملفات العربية والأقليمية، التي ترتبط بمصالحها القومية والعربية؛ ومنها القضية الفلسطينية، التي تأتي على رأس أولويات الرئيس السيسي، خلال القمة، إلى جانب الصراعات الدائرة في عدد من الدول العربية الشقيقة.

وتطرق مصر، خلال القمة، إلى مشكلة اللاجئين، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلاد المشاركة في هذا الحدث الضخم، وأوجه التعاون بينهم، حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.

وتناقش مصر، تكريس التضامن الخليجي، ودعم العلاقات، والمزيد من تضافر الجهود نحو تحقيق التطلعات، لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، في ظل تحديات وأوضاع دقيقة يمر بها العالم، بالاضافة إلى قضايا الإرهاب والتطرف والجماعات الإرهابية والمسلحة، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك.

ومن المقرر، أن يعقد على هامش القمة العربية الإسلامية الأمركية، اجتماعاً مشتركاً بين ملوك دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما سيجرى محادثات ثنائية بين القادة السعوديين والأمريكيين.

وعن أبرز قادة العرب والدول الإسلامية، الذين تم دعوتهم لمؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية، فهم: “الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ورجب طيب أردوغان رئيس تركيا، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقابوس بن سعيد سلطان عمان، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والملك عبدالله بن الحسين الثاني ملك الأردن، والملك محمد السادس ملك المغرب، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف”.

وضمت قائمة قادة العرب والدول الإسلامية، المشاركين في الحدث، كلاً من: “رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والزعيم النيجيري محمد إيسوفو”، بالإضافة إلى ورؤساء وزراء لبنان وماليزيا وبنجلاديش.