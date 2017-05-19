 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 12:44 مساءً
روابط سريعة
وفاة 242 يمنياً بـ«الكوليرا».. و200 ألف إصابة جديدة «متوقعة»
الكوليرا في اليمن

وفاة 242 يمنياً بـ«الكوليرا».. و200 ألف إصابة جديدة «متوقعة»

2017-05-19 12:10:25

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن سرعة انتشار وباء الكوليرا في اليمن غير مسبوقة.

وأضافت المنظمة أن هناك 23425 شخصًا أصيبوا بالمرض و242 توفوا منذ أبريل الماضي.

وتوقعت المنظمة، 200 ألف إصابة جديدة بالكوليرا في اليمن خلال الستة أشهر المقبلة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3