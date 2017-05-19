يعلن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، اليوم الجمعة، أسماء اللاعبين الذين سيغادرون مع الفريق إلى تونس استعدادًا لمواجهة أهلي طرابلس الليبي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بتونس.

ويترأس أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، بعثة الفريق التي تطير إلى تونس غدا، وتضم 36 فردا وبين أفراد البعثة 22 لاعبًا سيختارهم إيناسيو اليوم.