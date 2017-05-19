أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، أن عدد المواليد خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2017 شهدت انخفاضًا يفوق 94 ألف طفل.

وأضافت مايسة، خلال حديثها ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن ما تم تحقيقه حتى شهر أبريل يفوق ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، لافتة إلى مؤشر انخفاض المواليد يعكس نجاح الخطة القومية للسكان.

وأوضحت أن الاستراتيجية القومية للسكان تستهدف انخفاض عدد المواليد بجانب الارتقاء بخصائص السكان المتعلقة بالصحة والتعليم والتدريب وإتاحة فرص العمل.