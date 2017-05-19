قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، إن كل زوجين من حقهما طفلًا أولًا، وكذلك ثانيًا، ولكن بشروط أهمها وجود فترة زمنية بين الطفلين تقدر بـ3 سنوات حتى تسترد الأم صحتها، وتكون قادرة على رعاية الطفل بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أنه مطلوب أن تصل المدة إلى 5 سنوات حتى تتحسن الأوضاع.

أضافت “مايسة” في حوارها ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الاستراتيجية القومية للسكان لها 5 محاور، ارتبطت بالتنفيذ على الأرض 1 يوليو 2016، ويجري متابعة تنفيذها على مستوى 27 محافظة لتطويرها والعمل بشكل أكبر فيها، لافتة إلى أن ربط الاستراتيجية بمخرجات البحث العلمي توفر نتيجة إيجابية في الفترة المقبلة، وأنه من المقرر التعاون مع الشباب لتوعيتهم بالاستراتيجية والتعاون في تنفذها للحد من الزيادة السكانية.

تابعت أن التوعية عبر وسائل الإعلام لها دور كبير ضمن الاستراتيجية، موضحة أن هناك ما يسمى “الأسبوع السكاني” سيتم خلاله تكثيف الجهود في كل محافظة على حدة للإسراع في تنفيذ الاستراتيجية.