الأحد.. قبول طلبات 77 فرصة عمل في القليوبية2017-05-19 11:44:31
بدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، من بعد غد الأحد ، قبول طلبات راغبي العمل على 77 فرصة عمل بـ 3 شركات ، برواتب تصل إلى 1500 جنيه لبعض المهن ، ومهن أخري تحدد طبقا للمقابلة.
صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل في 43 فرصة عمل بالشركة العربية للتجارة والتصنيع بشارع المصانع أبو زعبل - الخانكة، و30 فرصة عمل بشركة الأخوة للتجارة والتوزيع، بشارع ترعة الخفاف الوحدة العربية، و4 فرص عمل بالمدرسة العالمية الحديثة بكفر سعد طريق الكورنيش .
وقال “سعفان” : إن المهن المطلوبة بالشركة العربية للتجارة والتصنيع تتمثل في مهندس إنتاج ، ورسام هندسي مؤهل عالي، ولحام كهرباء واكسجين، وبرادة معادن وحداد، وخراط معادن ومشرف انتاج ، ومخازن ، ومندوب بيع وتحصيل ، عتال ، وعامل عادي ونطافه ولا يشترط الحصول علي مؤهل لهذه المهن وتحدد الرواتب بعد المقابلة .
وأوضح أن المدرسة العالمية ، تطلب مدرسين لغات ، وعلوم وهندسة مؤهل عالي، وموظف مالي وإداري مؤهل حقوق وتجارة، فضلا عن فرد أمن مؤهل متوسط، وشركة الأخوة للتجارة والتوزيع ، تطلب عمال أوفر وأورلية، وسنجر، ومكوجي وتشطيب، وتعبئة، مؤهل متوسط أو بدون.
ومن جانبه أشار فتحي دسوقي مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إلي أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوها إلي أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها، والأجور تصل إلي 1500 جنيه ، وهناك مهن يتم تحديدها حسب الخبرة والمقابلة ، بالإضافة إلي بدلات وحوافز لبعض المهن.
وقال : إن الطلبات تقدم من بعد غد الأحد لمدة 10 أيام ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ماعدا الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية ” بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.
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