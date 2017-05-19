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قيادى شيعي يزعم: لا يوجد «صلاة تراويح» في الإسلام
المجيدية في بيروت... عندما تمتزج التراويح بعبق التاريخ العثماني

قيادى شيعي يزعم: لا يوجد «صلاة تراويح» في الإسلام

2017-05-19 11:41:58

زعم عماد قنديل، القيادى الشيعى، عدم وجود صلاة تراويح خلال شهر رمضان، قائلا، “لا يوجود فى الإسلام شىء اسمه صلاة التراويح، والتهجد بالليل نافلة، ولا علاقة بين التهجد وصلاة التراويح”.

وأضاف “قنديل”، فى تصريحات نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “صلاة التراويح ليست بدعة حسنة، ولكنها إحداث فى الدين أدَّى فى هذا العصر إلى تجارة بالدين يجب اتخاذ موقف حاسم بشأنها، وهناك أوامر قرآنية أعظم بكثير من المحدثات فى الدين، اذكروا الله واتقوه، اذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اذكر ربك بأسمائه الحسنى، تدبروا القرآن بتركيز وهدوء، تفكروا فى خلق السماوات والأرض، ادرسوا شيئا من العلوم الطبيعية أو استمعوا إلى محاضرات مصورة عنها على شبكة المعلومات أو الفضائيات، تعلموا لغة عصرية تفتح لكم آفاقا من العلم”.

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