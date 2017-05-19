نشرت والدة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور “إنستجرام” وهى تتناول الإفطار بصحبة بعض أفرادد عائلتها مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أثناء رحلتهم فى شرم الشيخ.

وعلقت والدة النجم البرتغالى، على الصورة ” اليوم ستغنى ابنتى كاتيا فى مصر بالكثير من القبلات فى القلب”.

وتتواجد أسرة النجم البرتغالى حاليًا فى شرم الشيخ لافتتاح فندق “الباتروس أكوا بارك - شرم الشيخ “، والذى يضم منتجعًا سياحيًَا، وأكبر مدينة ألعاب مائية فى الشرق الأوسط، ويحضر الافتتاح رئيس هيئة تنشيط السياحة.