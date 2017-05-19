توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%.

وأشار زادة، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس المنتهية ولايتة حسن روحاني، هو الاقرب للفوز في الانتخابات، على الرغم من دعم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، للمرشح إبراهيم رئيسي.

وأوضح مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، أنه إذا تدخل خامنئي، للتأثير في نتيجة الانتخابات، لصالح المرشح “رئيسي”، مثل ما حدث عام 2009، عندما دعم المرشد الأعلى، أحمدي نجاد، فسوف تحدث انتفاضة شعبيى كبرى.

واتهم زادة، إبراهيم رئيسي، والمعروف باسم “المرشح المتشدد”، بقتل ما يقرب من 5000 شخص من الشعب الإيراني.