استحوذت تعاملات المستثمرين “المصريين” بالبورصة هذا الأسبوع على نسبة 67.04 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب والعرب على نسبة 18.96%، 14.00%وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وشهدت مؤشرات البورصة خلال تعاملات هذا الأسبوع ارتفاعات جماعية بعد اقتراب الإفراج عن شريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، حيث وزاد مؤشر” egx30” بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 12952.38 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم المتوسطة “egx70”بنسبة 0.64% إلى 591.14 نقطة، وطالت الأرتفاعات المؤشرالأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 1.49% لينهي تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 1894.13 نقطة.

وبلغت مشتريات المستثمرين “الأجانب” بالبورصة هذا الأسبوع نحو 109.51 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين “العرب” صافي بيع بقيمة 31.86 مليون وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي مشتريات “الأجانب” بالبورصة منذ مطلع هذا العام وحتى الآن بلغت 5.232.65 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل “العرب” صافي شراء قدره 28.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وشهد هذا الأسبوع استحواذ المؤسسات على 44.37 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.63 %، حيث سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 14.45 مليون جنيه هذا الأسبوع.